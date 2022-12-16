Северная Корея планирует создать новое стратегическое оружие

Новости КНДР. Северная Корея заявила об успешном испытании «высокомощного твердотопливного двигателя» для «нового стратегического оружия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом руководивший процессом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил надежду на то, что подобное вооружение будет создано конструкторами страны в самое ближайшее время.

По данным северокорейского информагентства, Пхеньян провел эти испытания для создания сверхмощной межконтинентальной ракеты. Ее преимущество в том, что она проще и быстрее запускается, из-за чего ее сложно обнаружить. Таким образом, время реакции противника на пуск резко сократится.