Убийца Михаила Круга признался в содеянном

Убийца Михаила Круга сознался в содеянном, сообщили в программе «Экстренный вызов» . Киллер Александр Агеев написал чистосердечное признание. Мужчина был одним из фигурантов по делу о смерти шансонье.

Агеева ранее опознала вдова Круга, но причастность к расправе тогда следователям доказать не удалось. Ещё одним убийцей правоохранители считают Дмитрия Веселова. Михаил Круга застрелили 17 лет назад: бандиты ворвались в дом поздно ночью и открыли огонь. Певец скончался от двух пулевых ранений. Его семье удалось спастись.