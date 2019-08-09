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Убийца Михаила Круга признался в содеянном

09 августа 2019 10:03
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Убийца Михаила Круга сознался в содеянном, сообщили в программе «Экстренный вызов». Киллер Александр Агеев написал чистосердечное признание. Мужчина был одним из фигурантов по делу о смерти шансонье.

Убийца Михаила Круга признался в содеянном-1

Агеева ранее опознала вдова Круга, но причастность к расправе тогда следователям доказать не удалось. Ещё одним убийцей правоохранители считают Дмитрия Веселова. Михаил Круга застрелили 17 лет назад: бандиты ворвались в дом поздно ночью и открыли огонь. Певец скончался от двух пулевых ранений. Его семье удалось спастись.  

Убийца Михаила Круга признался в содеянном-4

# Российские исполнители

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