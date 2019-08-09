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В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

09 августа 2019 09:21
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Новости Египта. В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов. В минувшие выходные в центре столицы в результате столкновения нескольких машин прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов-1

Погибли 20 человек, еще 47 получили ранения. В ходе расследования стало известно, что одно авто было угнано, а в момент ДТП в нем перевозили взрывчатку.

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов-4

Произошедшее квалифицировали как теракт. Силам безопасности страны удалось ликвидировать террористов. Спецоперация прошла в Каире и соседнем городе.   

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов-7

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов-9

# Теракт в Египте # Фотофакт

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