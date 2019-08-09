В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

Новости Египта. В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов. В минувшие выходные в центре столицы в результате столкновения нескольких машин прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли 20 человек, еще 47 получили ранения. В ходе расследования стало известно, что одно авто было угнано, а в момент ДТП в нем перевозили взрывчатку.