Прямой эфир

В Великобритании стартовал международный фестиваль воздушных шаров

09 августа 2019 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В английском Бристоле стартовал международный фестиваль воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании стартовал международный фестиваль воздушных шаров-1

Ежегодно туда съезжаются воздухоплаватели со всего мира. Над городом поднялись сотни воздушных шаров всех возможных форм.  

В Великобритании стартовал международный фестиваль воздушных шаров-4

Посмотреть на это зрелище собрались около полумиллиона человек. Фестиваль проводится уже 40 лет. Продлится он до 11 августа.

В Великобритании стартовал международный фестиваль воздушных шаров-7

В Великобритании стартовал международный фестиваль воздушных шаров-9


 

# Молодежные фестивали # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов
09 августа 2019 09:21

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

В США неизвестный с ножом напал на двух женщин
09 августа 2019 09:13

В США неизвестный с ножом напал на двух женщин

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима
09 августа 2019 09:13

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима