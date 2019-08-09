В Великобритании стартовал международный фестиваль воздушных шаров

Новости Великобритании. В английском Бристоле стартовал международный фестиваль воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно туда съезжаются воздухоплаватели со всего мира. Над городом поднялись сотни воздушных шаров всех возможных форм.

Посмотреть на это зрелище собрались около полумиллиона человек. Фестиваль проводится уже 40 лет. Продлится он до 11 августа.