Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что ситуация на фронте очень сложная

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов признал, что положение на фронте «очень сложное». Об этом сообщил телеканал RTP, передает РИА Новости.

Он также предостерег, что обстановка может обостриться, в случае если Запад не увеличит поставки вооружений и боеприпасов. При этом Данилов отметил, что на ситуацию явно влияет фактор ожидания, и допустил, что заявления о высокой мотивации всех войск были бы неверными.

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский поставил на место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александра Сырского, ранее командовавшего Сухопутными войсками. Новый главнокомандующий имеет неоднозначную репутацию: он считается близким к Зеленскому, но военнослужащие не любят его из-за больших потерь и дали ему прозвища «Мясник» и «Генерал 200».

При этом Washington Post отмечает, что в украинских войсках ощущается серьезная нехватка пехоты и амуниции, солдаты и командиры физически измотаны, а их моральный дух падает.