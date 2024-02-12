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В Польше фермеры останавливают фуры с украинским зерном и высыпают груз

12 февраля 2024 07:46
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Польские фермеры заблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной. Таким образом они выражают свой протест против импорта дешевого украинского зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше фермеры останавливают фуры с украинским зерном и высыпают груз-1

Не дожидаясь, пока власти урегулируют вопрос, фермеры решили взять ситуацию в свои руки. Они останавливают фуры с зерном, срезают пломбы и высыпают груз на дорогу. На земле оказываются тонны продукции. Таким радикальным способом фермеры пытаются спасти свой бизнес от банкротства. Мало того, что Еврокомиссия хочет лишить их субсидий, так из-за недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей польские аграрии несут еще и большие убытки.

В Польше фермеры останавливают фуры с украинским зерном и высыпают груз-4

Власти бездействуют, а недовольство людей растет. И пока в ЕС прорабатывают механизмы защиты рынка, обстановка у польско-украинских рубежей накаляется. Нынешняя забастовка стартовала 9 февраля и, как ожидается, продлится месяц. Дороги заблокированы, в очередях простаивают около полутора тысяч фур. 

Хотя польский министр инфраструктуры в январе заявлял, что правительство заключило соглашение с перевозчиками о прекращении блокировки проездов у пунктов пропуска на границе с Украиной, очевидно, что оно не работает.

# Акции протеста # Новости Польши

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