Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

По данным Министерства юстиции Финляндии, Александр Стубб из Национальной коалиционной партии одержал верх во втором туре выборов президента страны. Об этом пишет ТАСС.

Стубб получил 51,6 % голосов, обойдя бывшего министра иностранных дел и депутата парламента Пекку Хаависто, набравшего 48,4 %. При этом явка на выборах составила 67,6%.

Итоговые данные по голосованию будут утверждены 14 февраля, а 15 февраля правительство объявит их на пленарном заседании. Президент займет свой пост в марте.

Стубб, родившийся в финско-шведской семье, работал на различных должностях в правительстве с 2008 по 2015 год. С 2020 года он преподает в Университете ЕС.