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Сейм Польши рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны Блащаку

07 июля 2023 08:55
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Новости Польши. Сейм Польши сегодня, 7 июля, намерен рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны страны Мариушу Блащаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм Польши рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны Блащаку-1

С такой инициативой выступила оппозиция в лице «Гражданской коалиции» и партии «Левые». По их мнению, министр ведет себя крайне безответственно на фоне вооруженного конфликта, который идет в непосредственной близости от польских границ. Кроме того, глава военного ведомства боится признать и взять на себя ответственность за свои ошибки.

Но сможет ли пройти их предложение – большой вопрос. В правящей партии Польши «Право и справедливость» уверены, что оппозиции не хватит голосов, чтобы вынести Блащаку вотум недоверия.

# Международная политика # Мариуш Блащак # Новости Польши # Фотофакт

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