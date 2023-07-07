Сейм Польши рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны Блащаку

Новости Польши. Сейм Польши сегодня, 7 июля, намерен рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны страны Мариушу Блащаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой инициативой выступила оппозиция в лице «Гражданской коалиции» и партии «Левые». По их мнению, министр ведет себя крайне безответственно на фоне вооруженного конфликта, который идет в непосредственной близости от польских границ. Кроме того, глава военного ведомства боится признать и взять на себя ответственность за свои ошибки.

Но сможет ли пройти их предложение – большой вопрос. В правящей партии Польши «Право и справедливость» уверены, что оппозиции не хватит голосов, чтобы вынести Блащаку вотум недоверия.