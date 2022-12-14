Прямой эфир

Минобороны ФРГ: немецкая армия не может выполнять задачи НАТО

14 декабря 2022 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Армия Германии пока не способна в полной мере выполнять обязательства перед НАТО. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны ФРГ: немецкая армия не может выполнять задачи НАТО-1

Ей уже очень трудно не то что справляться с задачами альянса, в том числе по укреплению его восточных границ, Бундесвер даже не может в полной мере обеспечить обороноспособность своей страны. Например, в военных самолетах устарела бортовая аппаратура, как и программное обеспечение командных пунктов ВВС. Кроме того, как заявили в оборонном ведомстве, в армии возникли дефицит кадров, запчастей для техники и даже боеприпасов. Поэтому там предложили в 2023 году увеличить оборонный бюджет. И это при том, что для военных нужд в ФРГ создан фонд в 100 млрд евро.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный снежный шторм обрушился на США, отменено около тысячи рейсов
14 декабря 2022 10:33

Мощный снежный шторм обрушился на США, отменено около тысячи рейсов

2023 год может стать для поляков самым тяжёлым за более чем 30 лет
14 декабря 2022 10:27

2023 год может стать для поляков самым тяжёлым за более чем 30 лет

По меньшей мере 120 человек погибли в результате наводнений и оползней в столице Конго
14 декабря 2022 07:56

По меньшей мере 120 человек погибли в результате наводнений и оползней в столице Конго