Минобороны ФРГ: немецкая армия не может выполнять задачи НАТО

Новости Германии. Армия Германии пока не способна в полной мере выполнять обязательства перед НАТО. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей уже очень трудно не то что справляться с задачами альянса, в том числе по укреплению его восточных границ, Бундесвер даже не может в полной мере обеспечить обороноспособность своей страны. Например, в военных самолетах устарела бортовая аппаратура, как и программное обеспечение командных пунктов ВВС. Кроме того, как заявили в оборонном ведомстве, в армии возникли дефицит кадров, запчастей для техники и даже боеприпасов. Поэтому там предложили в 2023 году увеличить оборонный бюджет. И это при том, что для военных нужд в ФРГ создан фонд в 100 млрд евро.