«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября

Новости Беларуси. Проблемы безопасности и изменения климата, борьба с социальным неравенством. Остро стоящие перед современным обществом темы намерены поднять делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять представительный форум готовится российский Сочи, куда, по самым скромным подсчетам, приедут больше 20 тысяч молодых людей из полутора сотен стран. К интернациональной встрече присоединятся и белорусы. Журналисты, педагоги, ученые, молодые дипломаты и спортсмены – всего около 300 представителей.

Во время форума планируется организовать масштабную выставку, где будет презентована наша система образования. Кроме того, в экспозиции акцент сделают и на туристическом потенциале страны.