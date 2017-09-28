«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября
Новости Беларуси. Проблемы безопасности и изменения климата, борьба с социальным неравенством. Остро стоящие перед современным обществом темы намерены поднять делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принять представительный форум готовится российский Сочи, куда, по самым скромным подсчетам, приедут больше 20 тысяч молодых людей из полутора сотен стран. К интернациональной встрече присоединятся и белорусы. Журналисты, педагоги, ученые, молодые дипломаты и спортсмены – всего около 300 представителей.
Во время форума планируется организовать масштабную выставку, где будет презентована наша система образования. Кроме того, в экспозиции акцент сделают и на туристическом потенциале страны.
Татьяна Симановская, начальник Управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь:
Мы уже готовы, готовы сесть в самолет, взлететь и стать участниками 19-го Всемирного фестиваля. Каждый делегат будет иметь и парадную, и спортивную формы. Для этого предприятия постарались и отшили нам такую форму.
Самое главное то, что Республика Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой, с молодежным туризмом и спортивными объектами.
Откроется форум парадом-карнавалом в Москве 14 октября, а вот основные мероприятия – семинары, дискуссии – на протяжении недели будут проходить в самом Сочи. Главной площадкой встреч станет Олимпийский парк.