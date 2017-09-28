Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • «Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября

«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября

28 сентября 2017 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проблемы безопасности и изменения климата, борьба с социальным неравенством. Остро стоящие перед современным обществом темы намерены поднять делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября-1

Принять представительный форум готовится российский Сочи, куда, по самым скромным подсчетам, приедут больше 20 тысяч молодых людей из полутора сотен стран. К интернациональной встрече присоединятся и белорусы. Журналисты, педагоги, ученые, молодые дипломаты и спортсмены – всего около 300 представителей.

Во время форума планируется организовать масштабную выставку, где будет презентована наша система образования. Кроме того, в экспозиции акцент сделают и на туристическом потенциале страны.

«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября-4

Татьяна Симановская, начальник Управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь:
Мы уже готовы, готовы сесть в самолет, взлететь и стать участниками 19-го Всемирного фестиваля. Каждый делегат будет иметь и парадную, и спортивную формы. Для этого предприятия постарались и отшили нам такую форму.

Самое главное то, что Республика Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой, с молодежным туризмом и спортивными объектами.

«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября-7

Откроется форум парадом-карнавалом в Москве 14 октября, а вот основные мероприятия – семинары, дискуссии – на протяжении недели будут проходить в самом Сочи. Главной площадкой встреч станет Олимпийский парк.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве нашли мощную бомбу времен Великой Отечественной войны
28 сентября 2017 06:50

В Москве нашли мощную бомбу времен Великой Отечественной войны

Еврокомиссия выделила 500 млн евро на распределение беженцев по странам ЕС
28 сентября 2017 06:32

Еврокомиссия выделила 500 млн евро на распределение беженцев по странам ЕС

У вас может быть сказка даже без принца: 40-летняя итальянка Лаура Месси вышла замуж сама за себя
27 сентября 2017 23:05

У вас может быть сказка даже без принца: 40-летняя итальянка Лаура Месси вышла замуж сама за себя