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СБУ выдвинула заочные обвинения российскому исполнителю Shaman

25 февраля 2025 13:37
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Сотрудники Службы безопасности Украины заочно обвинили российского артиста Ярослава Дронова (Шамана) в том, что он на концертах и митингах поддерживал Россию. Об этом пишет РИА Новости.

СБУ выдвинула заочные обвинения российскому исполнителю Shaman-1

Фото: pixabay

Telegram-канал СБУ сообщает, что в конце 2022 года певец в видеообращении героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил в Херсонской области.

Его уличают в прославлении российских Вооруженных сил и поддержке специальной военной операции РФ. СБУ уже не раз заочно предъявила обвинения против представителей Российской Федерации, но это не приводило к последствиям.

# Звезды

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