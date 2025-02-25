СБУ выдвинула заочные обвинения российскому исполнителю Shaman

Сотрудники Службы безопасности Украины заочно обвинили российского артиста Ярослава Дронова (Шамана) в том, что он на концертах и митингах поддерживал Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Telegram-канал СБУ сообщает, что в конце 2022 года певец в видеообращении героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил в Херсонской области.

Его уличают в прославлении российских Вооруженных сил и поддержке специальной военной операции РФ. СБУ уже не раз заочно предъявила обвинения против представителей Российской Федерации, но это не приводило к последствиям.