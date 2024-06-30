Во Франции началось голосование на досрочных парламентских выборах

Во Франции начались выборы в Национальное собрание. Голосование продлится до 18:00 по московскому времени, в некоторых города – до 20:00 по местному времени (21:00 мск). Предполагается высокая явка – до 67 %. Об этом пишет ТАСС.

Борьба за 577 мандатов идет между правоцентристской президентской коалицией, ультраправым «Национальным объединением» и левым «Новым народным фронтом». По данным предварительных голосований, большинство голосов может набрать «Национальным объединение».

Итоги второго тура подведут после закрытия избирательных участков. Опубликование данных экзит-поллов до завершения голосования запрещено, за нарушение предусмотрен штраф до 75 000 евро.