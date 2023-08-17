Саркози оценил шансы Киева вернуть Крым и предложил провести референдум

Экс-глава Франции Николя Саркози назвал иллюзорным желание Украины вернуть Крым. Он был и остается территорией Российской Федерации. Об этом заявил бывший французский лидер Николя Саркози изданию Figaro, пишет РИА Новости.

Саркози отметил, что территория Крыма до 1954 года была российской и большинство населения там считают себя русскими. Украина крымские территории не вернет, выразил убеждение экс-президент Франции и предложил провести в Крыму референдум, чтобы «утвердить настоящее положение вещей».