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Саркози оценил шансы Киева вернуть Крым и предложил провести референдум

17 августа 2023 06:33
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Экс-глава Франции Николя Саркози назвал иллюзорным желание Украины вернуть Крым. Он был и остается территорией Российской Федерации. Об этом заявил бывший французский лидер Николя Саркози изданию Figaro, пишет РИА Новости. 

Саркози отметил, что территория Крыма до 1954 года была российской и большинство населения там считают себя русскими. Украина крымские территории не вернет, выразил убеждение экс-президент Франции и предложил провести в Крыму референдум, чтобы «утвердить настоящее положение вещей». 

# Международная политика # Николя Саркози

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