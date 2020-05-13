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Самый пожилой геймер в мире. 90-летняя японка попала в Книгу рекордов Гиннесса

13 мая 2020 15:12
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Новости Японии. Новое имя в Книге рекордов Гиннесса: 90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       

Самый пожилой геймер в мире. 90-летняя японка попала в Книгу рекордов Гиннесса -1

Хамако Мори увлекается компьютерными играми уже 39 лет. Интерес к виртуальному миру у женщины появился благодаря ее детям. Глядя на то, как они играют за приставкой, Мори тоже решила попробовать.

Самый пожилой геймер в мире. 90-летняя японка попала в Книгу рекордов Гиннесса -4

Среди любимых игр рекордсменки гонки на выживание. Своими успехами женщина делится на личном YouTube-канале. Среди ее фанатов уже почти 190 тысяч человек.  

# Книга рекордов Гиннесса # Хамако Мори # Фотофакт

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