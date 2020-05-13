Самый пожилой геймер в мире. 90-летняя японка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Японии. Новое имя в Книге рекордов Гиннесса: 90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хамако Мори увлекается компьютерными играми уже 39 лет. Интерес к виртуальному миру у женщины появился благодаря ее детям. Глядя на то, как они играют за приставкой, Мори тоже решила попробовать.