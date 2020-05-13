Самый пожилой геймер в мире. 90-летняя японка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Японии. Новое имя в Книге рекордов Гиннесса: 90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Новое имя в Книге рекордов Гиннесса: 90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хамако Мори увлекается компьютерными играми уже 39 лет. Интерес к виртуальному миру у женщины появился благодаря ее детям. Глядя на то, как они играют за приставкой, Мори тоже решила попробовать.
Среди любимых игр рекордсменки гонки на выживание. Своими успехами женщина делится на личном YouTube-канале. Среди ее фанатов уже почти 190 тысяч человек.