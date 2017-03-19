«Самый плохой сценарий – распад ЕС». Настоящее и будущее Старого Света

Новости Беларуси. Мировая тема номер на неделе – диалог США и Евросоюза. В Вашингтоне впервые встретились политические тяжеловесы: новый американский президент Дональд Трамп и Ангела Меркель, которая претендует на четвертый канцлерский срок.

А вот Евросоюз буквально штормит от грядущих перемен. Брюссель пытается удержать корабль под названием «Евросоюз» на плаву. Великобритания намерена бежать с этого корабля – зеленый свет на неделе дала королева. Раскол намечается и в самой Британии. Суверенитета требует Шотландия.

Перчинки в этот салат на неделе добавили Нидерланды с их парламентскими выборами. Франция готовится выбирать президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У жителей Нидерландов есть традиция начинать новый год с купания в Северном море. Новый политический год в Королевстве тоже начался бодро. Парламентские выборы в Нидерландах поставили на уши всю Европу. Долгое время в лидерах гонки была ультраправая партия Герта Вилдерса. Вот краткие тезисы его программы: Нидерланды вывести из состава ЕС, мечети закрыть, поток беженцев сократить.

Наполеоновским планам голландского Трампа пока не суждено сбыться. Большинство мест в парламенте – у партии нынешнего премьера. Но аналитики отмечают, что эта победа может оказаться пирровой. Националист Вилдерс получил в парламенте на 4 места больше, чем в прошлый раз. А вот правящая партия потеряла сразу 10 очков. Такая нехитрая арифметика бодрит политический мейнстрим ЕС не хуже, чем купание в Северном море.

Алексей Беляев, политолог:

Тем, что долгое время под воздействием идеологических причин, пропаганды некой нездоровой толерантности и абсолютного неуважения к собственным культурным традициям. Все это вызвало сегодня отторжение значительной части общества.

Идеи Вилдерса известны и во Франции, которая тоже окунулась в предвыборный омут с головой. Мало того, что коррупционные скандалы один за другим сыплются на избирателей, верхушку ЕС будоражат рейтинги Марин Ле Пен. Лидер Национального фронта предлагает покинуть зону евро, ограничить поток мигрантов и выйти из-под командования НАТО.

Бруно Катре, политолог (Франция):

Отличие между ситуацией сегодня и ситуацией еще год-полгода назад в том, что сейчас никто из аналитиков не может свести шансы на победу Марин Ле Пен к нулю.

Штормит и Великобританию. Елизавета 2 уже одобрила выход страны из ЕС. Кажется, дело за малым, но раскол назрел в самом Королевстве. Шотландия отказывается покидать Евросоюз и планирует референдум по выходу из Соединенного Королевства.

Ольга Коршун, СТВ:

У Германии тоже свои виды на ЕС. Ангела Меркель активно продвигает идею Европы разных скоростей. Суть в том, что более сильные участники, к примеру, Франция, Италия, Испания, объединяются на более глубоком уровне. Даже если другие страны не хотят к ним присоединяться. На периферии, как политической, так и экономической, рискуют оказаться многие члены Евросоюза.

Приживется ли эта идея, пока сказать сложно, но эксперты сходятся во мнении, что Европейскому союзу нужен спасательный круг, иначе следующий кризис объединение может уже и не пережить.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Самый плохой сценарий – распад ЕС. Он плохо организован. Трещит по швам. Германия и Франция берут жесткий курс, что надо централизоваться, надо вес больше полномочий отдавать в центр, ограничивать отдельные страны.

ЕС в этом году отмечает 60-летие основания. По этому поводу союзники встретятся в Риме уже в конце марта, где и решат, как жить дальше. Пока в этом вопросе все больше скептицизма.