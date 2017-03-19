Умер один из основателей рок-н-ролла Чак Берри

Новости США. Легендарный музыкант, один из наиболее влиятельных исполнителей в истории рок-н-ролла, Чак Берри скончался в США. Он увлекался музыкой с детства. В 50-х начал играть с различными группами в клубах Сент-Луиса. Тогда же впервые стал исполнять кантри с блюзовыми приемами. В мае 55-го записал первый сингл под названием «Maybellene», который занял первое место в американском хит-параде в категории «Ритм-энд-блюз».

Всего Чак Берри выпустил более 50 синглов и 20 студийных альбомов. Еще одна его пластинка должна была выйти в нынешнем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.