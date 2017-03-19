Перу страдает от сильнейшего наводнения

Новости Перу. В Перу борются с последствиями сильнейшего за последние десятилетия наводнения . Мощные ливни провоцируют также многочисленные оползни.

С начала года в результате природных катаклизмов в стране погибли уже более 70и человек. Повреждены 155 тысяч домов и тысяча километров дорог. Ущерб колоссальный.

Масштабное стихийное бедствие затронуло более половины жителей страны. Пострадала даже расположенная в пустынном климате столица Перу Лима, где редко случаются дожди.

Сотни жителей с трудом смогли пересечь затопленную мутным потоком дорогу. И только после того, как спасатели организовали канатную переправу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.