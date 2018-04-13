Самый опасный в мире вулкан проснулся в Вануату

Новости Вануату. Экстренная эвакуация объявлена в Вануату из-за активности самого опасного в мире вулкана – Манаро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вануату. Экстренная эвакуация объявлена в Вануату из-за активности самого опасного в мире вулкана – Манаро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всем жителям необходимо покинуть остров Амбаэ, где расположена огнедышащая гора – там введен режим чрезвычайного положения. Наиболее серьезную опасность для проживающих здесь людей представляют токсичные выбросы.
Пепел, оседающий на посевы и воду, загрязняет их, делая остров непригодным для жизни.