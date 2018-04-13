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Самый опасный в мире вулкан проснулся в Вануату

13 апреля 2018 12:24
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Новости Вануату. Экстренная эвакуация объявлена в Вануату из-за активности самого опасного в мире вулкана – Манаро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый опасный в мире вулкан проснулся в Вануату-1

Всем жителям необходимо покинуть остров Амбаэ, где расположена огнедышащая гора – там введен режим чрезвычайного положения. Наиболее серьезную опасность для проживающих здесь людей представляют токсичные выбросы.

Самый опасный в мире вулкан проснулся в Вануату-4

Пепел, оседающий на посевы и воду, загрязняет их, делая остров непригодным для жизни.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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