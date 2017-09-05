Самый большой в мире песчаный замок высотой в 17 м построили в Германии

Новости Германии. В Германии построили самый большой песочный замок в мире. Достижение зафиксировали инспекторы – строение внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высотой рукотворное творение – почти 17 метров. Понадобился месяц кропотливой работы, и задумка голландского скульптора готова. Жители немецкого Дуйсбурга надеются, что замок не сдует ветром, а туристы хлынут посмотреть на новое архитектурное чудо.