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Самый большой в мире песчаный замок высотой в 17 м построили в Германии

05 сентября 2017 08:15
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Новости Германии. В Германии построили самый большой песочный замок в мире. Достижение зафиксировали инспекторы – строение внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой в мире песчаный замок высотой в 17 м построили в Германии-1

Высотой рукотворное творение – почти 17 метров. Понадобился месяц кропотливой работы, и задумка голландского скульптора готова. Жители немецкого Дуйсбурга надеются, что замок не сдует ветром, а туристы хлынут посмотреть на новое архитектурное чудо.

# Скульптура

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