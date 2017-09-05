Видеофакт: в Нью-Йорке пенсионер перепутал педали и на внедорожнике протаранил прачечную

Новости США. Постирали. Внедорожник протаранил прачечную в американском Нью-Йорке. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Постирали. Внедорожник протаранил прачечную в американском Нью-Йорке. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина 74 лет завел машину, и, судя по всему, перепутал педали – задним ходом авто влетело в здание – пострадали шесть человек, включая самого водителя. Прачечная закрыта на неопределенное время, а протараненные посетители госпитализированы.