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Видеофакт: в Нью-Йорке пенсионер перепутал педали и на внедорожнике протаранил прачечную

05 сентября 2017 08:05
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Новости США. Постирали. Внедорожник протаранил прачечную в американском Нью-Йорке. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: в Нью-Йорке пенсионер перепутал педали и на внедорожнике протаранил прачечную-1

Мужчина 74 лет завел машину, и, судя по всему, перепутал педали – задним ходом авто влетело в здание – пострадали шесть человек, включая самого водителя. Прачечная закрыта на неопределенное время, а протараненные посетители госпитализированы.

# Авария в США

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