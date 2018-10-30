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Самый большой в мире аэропорт открылся в Стамбуле: видеофакт

30 октября 2018 11:05
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Новости Турции. Общая площадь его территории составляет 76,5 миллионов квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой в мире аэропорт открылся в Стамбуле: видеофакт-1

Воздушную гавань в течение 4 лет возводили 10 тысяч рабочих. На реализацию первого этапа строительства было выделено 6 миллиардов евро. Первое время аэропорт сможет обслуживать около 90 миллионов пассажиров в год, а через 10 лет их количество возрастет до 200.

# Авиация # Фотофакт

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