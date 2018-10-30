Самый большой в мире аэропорт открылся в Стамбуле: видеофакт

Воздушную гавань в течение 4 лет возводили 10 тысяч рабочих. На реализацию первого этапа строительства было выделено 6 миллиардов евро. Первое время аэропорт сможет обслуживать около 90 миллионов пассажиров в год, а через 10 лет их количество возрастет до 200.