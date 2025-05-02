Самые масштабные в истории Израиля пожары охватили центральные районы страны

Из-за огня перекрыто движение по главному шоссе между Иерусалимом и Тель-Авивом. Власти ввели полный запрет на разжигание огня в природных экосистемах. Полиция не исключает, что причиной пожаров стали поджоги. По подозрению в их организации задержан один человек. Израиль запросил международную помощь. Технику и специалистов в страну уже направили Греция, Италия и Хорватия.