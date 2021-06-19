Новый национальный праздник. День отмены рабства отмечают в США

Новости США. В США появился новый национальный праздник – День отмены рабства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о провозглашении 19 июня красным днем календаря подписал президент Джо Байден.

Законопроект был внесен в Конгресс представительницей демократов от Техаса, которая назвала рабство «первородным грехом Америки». Конгресс единогласно поддержал законопроект. День окончания рабства уже является праздничным для многих штатов. В 2021 году 19 июня выпало на субботу и общенациональный выходной перенесли на день раньше.