Прямой эфир

Новый национальный праздник. День отмены рабства отмечают в США

19 июня 2021 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США появился новый национальный праздник – День отмены рабства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о провозглашении 19 июня красным днем календаря подписал президент Джо Байден.

Новый национальный праздник. День отмены рабства отмечают в США-1

Законопроект был внесен в Конгресс представительницей демократов от Техаса, которая назвала рабство «первородным грехом Америки». Конгресс единогласно поддержал законопроект. День окончания рабства уже является праздничным для многих штатов. В 2021 году 19 июня выпало на субботу и общенациональный выходной перенесли на день раньше.

# Праздничные даты # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Один погиб, один пропал без вести. В Ялте из-за сильных ливней эвакуировали почти две тысячи человек
19 июня 2021 12:47

Один погиб, один пропал без вести. В Ялте из-за сильных ливней эвакуировали почти две тысячи человек

В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта
19 июня 2021 12:46

В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта

Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары
19 июня 2021 12:14

Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары