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Самолёт загорелся в китайском аэропорту Чунцина. Дипломаты уточняют наличие белорусов на борту

12 мая 2022 08:53
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Новости Китая. Дипломаты уточняют наличие белорусов на борту загоревшегося в аэропорту Чунцина самолета. В результате ЧП 40 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт загорелся в китайском аэропорту Чунцина. Дипломаты уточняют наличие белорусов на борту-1

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелся двигатель в результате трения о землю. В этот момент на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Известно, что всем удалось эвакуироваться. На месте работают правоохранители. Они пытаются выяснить точную причину возгорания самолета.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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