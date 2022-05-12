Самолёт загорелся в китайском аэропорту Чунцина. Дипломаты уточняют наличие белорусов на борту

Новости Китая. Дипломаты уточняют наличие белорусов на борту загоревшегося в аэропорту Чунцина самолета. В результате ЧП 40 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелся двигатель в результате трения о землю. В этот момент на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Известно, что всем удалось эвакуироваться. На месте работают правоохранители. Они пытаются выяснить точную причину возгорания самолета.