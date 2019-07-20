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Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус

20 июля 2019 13:58
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Новости США. Американские правоохранители на ходу остановили неуправляемый школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус-1

Дело в том, что 70-летний водитель потерял сознание во время поездки. Транспортное средство стало набирать скорость и петлять, выезжая на встречную полосу.

Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус-4

Чтобы остановить его, полицейским пришлось проявить небывалую сноровку. Обошлось без пострадавших.

Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус-7

# Полиция в США # Фотофакт

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