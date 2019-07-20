Полицейские США на ходу остановили потерявший управление школьный автобус

Новости США. Американские правоохранители на ходу остановили неуправляемый школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что 70-летний водитель потерял сознание во время поездки. Транспортное средство стало набирать скорость и петлять, выезжая на встречную полосу.