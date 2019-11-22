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Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

22 ноября 2019 08:19
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Новости Украины. Boeing турецкого авиаперевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного ветра экипажу не удалось посадить самолет с первого раза.

Лишь на втором заходе лайнер приземлился, однако без последствий не обошлось. У самолета надломилась передняя стойка шасси, и лайнер частично съехал с полосы на грунт. Всех пассажиров экстренно эвакуировали с помощью надувных трапов. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы-1

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы-3

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы-5

# Авиасообщение # Фотофакт

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