Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Новости Украины. Boeing турецкого авиаперевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного ветра экипажу не удалось посадить самолет с первого раза.

Лишь на втором заходе лайнер приземлился, однако без последствий не обошлось. У самолета надломилась передняя стойка шасси, и лайнер частично съехал с полосы на грунт. Всех пассажиров экстренно эвакуировали с помощью надувных трапов. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.