Новости США. Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX. Инцидент произошел во время испытаний на герметичность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что ракета была в полусобранном состоянии. Ее головная часть находится в сборочном цехе. По мнению специалистов, авария поставит крест на этой версии корабля и затормозит проект в целом.

Напомним, программу Starship Илон Маск представил почти 3 года назад. Планируется, что ракета будет доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 150 тонн. Старт коммерческих полетов намечен на 2022 год.