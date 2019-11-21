Прямой эфир

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX

21 ноября 2019 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX. Инцидент произошел во время испытаний на герметичность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX-1

Известно, что ракета была в полусобранном состоянии. Ее головная часть находится в сборочном цехе. По мнению специалистов, авария поставит крест на этой версии корабля и затормозит проект в целом.

Напомним, программу Starship Илон Маск представил почти 3 года назад. Планируется, что ракета будет доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 150 тонн. Старт коммерческих полетов намечен на 2022 год.

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX-4

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX-6

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома
21 ноября 2019 12:05

В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум
21 ноября 2019 08:45

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

В Мексике загорелась нефтенасосная станция: около 200 местных жителей эвакуировали
21 ноября 2019 08:41

В Мексике загорелась нефтенасосная станция: около 200 местных жителей эвакуировали