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В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома

21 ноября 2019 12:05
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Новости Италии. Большая вода продолжает испытывать жителей Италии. Сильные дожди и наводнения настигли регионы центральной и северной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома-1

Потоки воды нарушили движение на дорогах. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении. Из-за ливней уровень воды в реках достиг критической отметки. Подтопленными оказались десятки зданий.

В регионе Эмилия-Романья сохраняется желтый уровень опасности. Сотни жителей вынуждены покидать свои дома.

В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома-4

В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома-6

В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома-8

# Наводнение # Фотофакт

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