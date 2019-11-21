В Италии из-за сильнейшего наводнения сотни жителей покидают свои дома

Новости Италии. Большая вода продолжает испытывать жителей Италии. Сильные дожди и наводнения настигли регионы центральной и северной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Большая вода продолжает испытывать жителей Италии. Сильные дожди и наводнения настигли регионы центральной и северной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потоки воды нарушили движение на дорогах. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении. Из-за ливней уровень воды в реках достиг критической отметки. Подтопленными оказались десятки зданий.
В регионе Эмилия-Романья сохраняется желтый уровень опасности. Сотни жителей вынуждены покидать свои дома.