Ильхам Алиев набрал 86% голосов на президентских выборах

Новости Азербайджана. В Азербайджане подводят итоги президентских выборов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает ЦИК страны, после обработки 92% бюллетеней, с огромным отрывом от соперников на выборах лидирует действующий глава государства. За него проголосовали 86% избирателей.

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах Президента Азербайджана