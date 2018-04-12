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Ильхам Алиев набрал 86% голосов на президентских выборах

12 апреля 2018 07:50
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Новости Азербайджана. В Азербайджане подводят итоги президентских выборов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев набрал 86% голосов на президентских выборах-1

Как сообщает ЦИК страны, после обработки 92% бюллетеней, с огромным отрывом от соперников на выборах лидирует действующий глава государства. За него проголосовали 86% избирателей.

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах Президента Азербайджана

Ильхам Алиев набрал 86% голосов на президентских выборах-4

Напомним, всего на пост президента претендовали 8 кандидатов.

# Президентские выборы # Фотофакт

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