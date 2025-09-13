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Самолёт американской авиакомпании совершил аварийную посадку в Японии – есть пострадавшие

13 сентября 2025 08:05
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Несколько неприятных часов пришлось пережить пассажирам самолета американской авиакомпании, летевшего на Филиппины. Пролетая над океаном у экипажа сработал датчик пожара в багажном отделении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт американской авиакомпании совершил аварийную посадку в Японии – есть пострадавшие -2

Рейс пришлось прервать и сесть в ближайшем аэропорту. Им оказалась воздушная гавань недалеко от Токио. Лайнер успешно совершил экстренную посадку, всех находившихся на борту, а это около 150 человек, пришлось эвакуировать по аварийным трапам. В этой суматохе пятеро из них получили легкие травмы. Из-за ЧП один из крупнейших аэропортов Японии был временно закрыт.  Специалисты при осмотре самолета не обнаружили никаких признаков пожара в багажном отделении.

# Япония # США

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