Самолёт американской авиакомпании совершил аварийную посадку в Японии – есть пострадавшие

Несколько неприятных часов пришлось пережить пассажирам самолета американской авиакомпании, летевшего на Филиппины. Пролетая над океаном у экипажа сработал датчик пожара в багажном отделении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейс пришлось прервать и сесть в ближайшем аэропорту. Им оказалась воздушная гавань недалеко от Токио. Лайнер успешно совершил экстренную посадку, всех находившихся на борту, а это около 150 человек, пришлось эвакуировать по аварийным трапам. В этой суматохе пятеро из них получили легкие травмы. Из-за ЧП один из крупнейших аэропортов Японии был временно закрыт. Специалисты при осмотре самолета не обнаружили никаких признаков пожара в багажном отделении.