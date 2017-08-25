«Самолет попал в условия крайне ограниченной видимости»: представитель авиационной компании об инциденте с белорусским самолетом в Южном Судане
Новости Беларуси. Специальная комиссия создана по факту инцидента с самолетом белорусской авиакомпании в Южном Судане. 25 августа ее представители вылетели в аэропорт Энтеббе в Уганде, где находится поврежденное воздушное судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самолет ИЛ-76 выполнял гуманитарную миссию под эгидой ООН. По предварительной информации, во время посадки из-за столкновения с деревом и металлической крышей жилого дома было повреждено шасси. После чего самолет начал набирать высоту и реактивной струей повредило еще один дом. Командир борта принял решение сменить курс и совершил аварийную посадку в аэропорту соседней Уганды. Начато расследование инцидента.
Сергей Красный, начальник инспекции безопасности полетов белорусской авиакомпании:
При заходе на посадку самолет попал в ливневые осадки, фактически в условия крайне ограниченной видимости. Командир принял решение об уходе на второй круг. В момент начала ухода на второй круг, со слов экипажа, они почувствовали удар.
В соответствии с международными правилами, как правило, расследование авиационного события производится властями государства, в котором произошло данное авиационное событие. Во вторник-среду можно будет говорить о чем-то более конкретном.
СМИ сообщают, что в результате инцидента погиб ребенок. Еще 4 человека госпитализированы.