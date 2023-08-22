Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге. В МИД Беларуси заявили, что тема встречи Минску близка и понятна

Саммит расширения. Именно так окрестили форум БРИКС, открывшийся сегодня, 22 августа, в Йоханнесбурге. Заявки на вступление в организацию уже подали более двух десятков государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и Беларусь. К слову, наша страна во встречах такого уровня участвует впервые.

По поручению Президента нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Алейник. Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что тема встречи официальному Минску близка и понятна. Беларусь также выступает за создание многополярного мира с гарантиями развития для всех без исключения.