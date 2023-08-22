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Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге. В МИД Беларуси заявили, что тема встречи Минску близка и понятна

22 августа 2023 16:58
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Саммит расширения. Именно так окрестили форум БРИКС, открывшийся сегодня, 22 августа, в Йоханнесбурге. Заявки на вступление в организацию уже подали более двух десятков государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и Беларусь. К слову, наша страна во встречах такого уровня участвует впервые.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге. В МИД Беларуси заявили, что тема встречи Минску близка и понятна-1

По поручению Президента нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Алейник. Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что тема встречи официальному Минску близка и понятна. Беларусь также выступает за создание многополярного мира с гарантиями развития для всех без исключения.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге. В МИД Беларуси заявили, что тема встречи Минску близка и понятна-4

Основной день саммита в ЮАР завтра. Встреча на высшем уровне объединит более 60-ти глав государств и правительств стран Африки и развивающихся государств других регионов. На повестке дня три блока вопросов – укрепление сотрудничества в экономике и финансах, координация действий в политике и сфере безопасности, взаимодействие на гуманитарном, социальном и культурном уровнях.

Лавров вместо Путина приехал на саммит БРИКС в ЮАР. Подробности.

# Международная политика # Сергей Алейник # Фотофакт

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