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Силуанов: БРИКС планирует создать альтернативную доллару расчетную единицу

22 августа 2023 14:08
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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в рамках стран БРИКС ведется обсуждение вопроса о создании единой расчетной единицы в качестве альтернативы доллару, сообщает РИА Новости.

Он заметил, что сложившаяся с долларом и евро картина создает такие риски, как блокирование активов и остановка расчетов, что снижает доверие к этим валютам. Ассоциация БРИКС ищет возможность создания альтернативных форм расчетов, преимущественно с использованием национальных валют.

Как уточнил Силуанов, речь не идет о единой валюте, а о расчетной единице как об альтернативе доллару. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа.

# Международная политика

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