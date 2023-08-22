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«Иди домой, Джо». Байдена встретили на Гавайях акциями протеста

22 августа 2023 13:39
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Новости США. Акциями протеста встретили жители Гавайских островов президента США, который прилетел для оценки ущерба от опустошительного пожара. На пути его кортежа люди выстроились в цепь, держа плакаты с неприличными выражениями в адрес главы Белого дома и скандируя «Иди домой, Джо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Иди домой, Джо». Байдена встретили на Гавайях акциями протеста-1

Такое поведение местных жителей вполне объяснимо. Люди возмущены недостаточной помощью и слишком поздней реакцией американского лидера на стихийное бедствие, жертвами которого стали 114 человек, еще 4,5 тысячи лишились крова. Байден впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших. Кроме того, критику вызвало и то, что в это время Байден проводил выходные в своем пляжном доме.

# Акции протеста # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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