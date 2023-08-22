«Иди домой, Джо». Байдена встретили на Гавайях акциями протеста

Новости США. Акциями протеста встретили жители Гавайских островов президента США, который прилетел для оценки ущерба от опустошительного пожара. На пути его кортежа люди выстроились в цепь, держа плакаты с неприличными выражениями в адрес главы Белого дома и скандируя «Иди домой, Джо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое поведение местных жителей вполне объяснимо. Люди возмущены недостаточной помощью и слишком поздней реакцией американского лидера на стихийное бедствие, жертвами которого стали 114 человек, еще 4,5 тысячи лишились крова. Байден впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших. Кроме того, критику вызвало и то, что в это время Байден проводил выходные в своем пляжном доме.