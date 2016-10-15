Саммит БРИКС на Гоа: 15 октября лидеры стран объединения обсудят вопросы глобальной экономики

Новости Индии. Стратегии экономического партнерства и сохранение равновесия в многополярном мире. Главной политической темой дня обещает стать саммит БРИКС. Лидеры стран, которые входят в объединение, а это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР прибывают на Гоа.

В повестке встречи — вопросы глобальной экономики. В итоговую декларацию также войдет согласованная позиция по сирийской проблеме. В рамках БРИКС действует более 30 межведомственных форматов сотрудничества.

На предыдущем саммите о готовности активно подключиться на правах дружественного государства к различным направлениям деятельности пятёрки заявила и Беларусь. Президент нашей страны принял участие во встрече с лидерами БРИКС летом 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.