«Салават Юлаев» победил СКА в поединке Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев» из Уфы переиграл клуб СКА из Санкт-Петербурга в игре Континентальной хоккейной лиги, пишет РИА Новости.

Встретились соперники в Уфе. Финальный счет – 4:2 в пользу «зеленых».

У победившей стороны голами отметились Егор Сучков (на 10-й минуте), Джошуа Ливо (на 26-й), Артем Пименов (в ходе 40-й), Шелдон Ремпал (на 58-й). Среди «армейцев» себя проявили Захар Бардаков (в ходе 23-й минуты матча), Михаил Григоренко (на 53-й).

У уфимцев в запасе 24 очка и четвертое место в таблице Восточной конференции, а СКА, имея 31 очко, расположился на втором месте.