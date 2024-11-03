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«Салават Юлаев» победил СКА в поединке Континентальной хоккейной лиги

03 ноября 2024 08:21
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«Салават Юлаев» из Уфы переиграл клуб СКА из Санкт-Петербурга в игре Континентальной хоккейной лиги, пишет РИА Новости.

Встретились соперники в Уфе. Финальный счет – 4:2 в пользу «зеленых».

У победившей стороны голами отметились Егор Сучков (на 10-й минуте), Джошуа Ливо (на 26-й), Артем Пименов (в ходе 40-й), Шелдон Ремпал (на 58-й). Среди «армейцев» себя проявили Захар Бардаков (в ходе 23-й минуты матча), Михаил Григоренко (на 53-й).

У уфимцев в запасе 24 очка и четвертое место в таблице Восточной конференции, а СКА, имея 31 очко, расположился на втором месте.

# Хоккей

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