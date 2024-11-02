Число голодающих может превысить 840 млн человек уже к 2030 году – ООН

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы в мире ожидается рост числа недоедающих людей. Речь о 22 странах и регионах, которые обозначены «горячими точками голода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Угрожают продовольственной безопасности 2 фактора: человек и природа. И если со вторым договориться невозможно, то надежда на конструктивный диалог с первым все же есть.

Подробнее о причинах, которые могут привести к голоду. Первая из них – это военные конфликты. Яркий, но жуткий пример тому Ливан, где сегодня продолжаются боевые действия. Страна ежедневно заявляет об обстрелах со стороны Израиля, местная система продовольственной безопасности уничтожена. Аналогичная ситуация сохраняется в секторе Газа. Голод охватил уже всю территорию анклава. Гуманитарная помощь доставляется не в полном объеме.

Максвелл Сибхенсана, заместитель директора Управления по чрезвычайным ситуациям и устойчивости ФАО:

Во многом голод связан с конфликтами, а также с насилием, которое приводит к перемещению населения. Мы смотрим на влияние перемещения людей и на воздействие на продовольственные системы – и видим ужасную ситуацию. Люди не могут прожить за счет своих обычных средств к существованию.

Вторым фактором, способствующим дефициту еды, стала экономическая и политическая нестабильность. Ряд стран Африки не может получить доступ к качественным продуктам из-за действий западных стран. При этом изменение климата не позволяет рассчитывать и на собственный урожай. Из-за повышения температуры сельхозугодья просто горят. Минувшим летом эта проблема коснулась европейского континента. Без винограда осталась Франция. Несколько месяцев полыхала Греция, упала урожайность пшеницы. Эксперты предупреждают, что без срочных гуманитарных действий и урегулирования продолжающихся конфликтов в ближайшие месяцы с голодом столкнутся сотни тысяч людей.