Эксперт: Молдова подгоняет лояльность регионов под результат. Где можно получить поддержку – там и голосуют

Результат выборов в Молдове во многом определит внешнеполитический курс страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост президента претендуют два кандидата. Действующий глава государства Майя Санду проводит открытую антироссийскую политику. Ее главный соперник Александр Стояногло выступает за нормализацию отношений с Москвой. В первом туре голосования ни один из кандидатов не смог преодолеть минимальную планку в 50 % голосов. Однако экспертное сообщество сомневается в честности первого тура. Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Они подгоняют лояльность регионов под результат, вот в чем есть вопросы. Они не считают голоса, они разрешают или способствуют голосованию там, где можно получить больше всего поддержки. Поэтому сам второй тур выборов, по сути, не решает проблему до конца. Дело в том, что первый этап показал, что страна разделена буквально пополам на разные взгляды. То есть евростремительные и работы с Россией. И здесь как раз противоречия могут вспыхнуть с новой силой.

Сегодняшнее голосование политологи считают самым непредсказуемым. По их мнению, оно скорее будет не столько «за», сколько «против» действующей власти. Что еще недавно казалось легкой прогулкой для нынешнего президента Санду может стать оглушительным провалом. Несмотря на то, что в первом туре она набрала более 42 % голосов, ее положение трудно считать устойчивым. Обещания четырехлетней давности, вроде существенного повышения благосостояния граждан, экономических реформ или результативной борьбы с коррупцией, остались нереализованными. Теперь политик использует свой главный, если не единственный козырь, сближение Молдовы с ЕС. Однако разочарование жителей страны от итогов 4 лет ее президентского срока может оказаться сильнее.

Соперник Санду, 57-летний Александр Стояногло, призывает отказаться от «геополитической повестки», которую, по его мнению, эксплуатируют нынешняя власть и обратить больше внимания на решение внутренних проблем в стране. Он является критиком политики конфронтации с Москвой, которую проводит Санду, и выступает против курса правительства на разрыв отношений с СНГ.