«С чего вы взяли, что на этом балу вы пан, а не уборщица?» Украинские студенты обратились к молодёжи Беларуси

Они описывают свой опыт участия в майдане, называя протесты в Украине 2014 года «угаром» и «майданной халявой», которые в итоге «вылезли боком».

Новости Беларуси. Выбирайте родную Беларусь, мир и благополучие. Украинские студенты обратились к молодежи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа». Речь идет о заявлении нескольких человек из разных вузов Украины, опубликованном на сайте Коммунистической партии этой страны.

Мы сами многие участвовали в майдане 2014 года, а чего? Учиться не нужно, там музон, тусняк, все на шару, еще и герой, спаситель нации. Мы многие выходили на майдан, как и вы сейчас, по приколу, через месенджеры, а сейчас стоять в Польше на клубнике, имея диплом «Архитектура и мостостроение», заплатив 6 тысяч евро за учебу и взяв на это кредит, совсем не по приколу.

Собратья студенты, не ведитесь на «сказки венского леса» вашей оппозиции о кренделях небесных, европейской жизни, где вся жизнь – бал и праздник. Ведь на балах есть господа и прислуга, которая обеспечивает праздник, кто-то танцует и пьет шампанское, а кто-то моет посуду и драит полы. И с чего вы взяли, что на этом балу вы пан, а не уборщица?

Ребята, белорусы, у вас есть выбор, выбирайте родную Беларусь, мир и благополучие!

Студенты призвали белорусскую молодежь делать выбор с умом, а «не по приколу».