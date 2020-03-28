В Ухане возобновило работу метро после двухмесячного карантина

Новости мира. На глобальном мировом уровне проблемы экологии отошли на второй план – пандемия коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайском Ухане, где были зафиксированы первые случаи болезни, 28 марта после двухмесячного карантина возобновило работу метро.

Однако, несмотря на то, что меры по защите от коронавируса смягчили, все пассажиры обязаны продолжить носить защитные маски.

Кроме того, при входе и выходе из метрополитена, а также на пересадках на другие линии необходимо сканировать персональный «код здоровья».

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