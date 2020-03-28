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В Ухане возобновило работу метро после двухмесячного карантина

28 марта 2020 12:48
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Новости мира. На глобальном мировом уровне проблемы экологии отошли на второй план – пандемия коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ухане возобновило работу метро после двухмесячного карантина -1

В китайском Ухане, где были зафиксированы первые случаи болезни, 28 марта после двухмесячного карантина возобновило работу метро.

Однако, несмотря на то, что меры по защите от коронавируса смягчили, все пассажиры обязаны продолжить носить защитные маски.

Кроме того, при входе и выходе из метрополитена, а также на пересадках на другие линии необходимо сканировать персональный «код здоровья».

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В Ухане возобновило работу метро после двухмесячного карантина -4

Тем временем в Ватикане Папа римский Франциск на пустой площади Святого Петра помолился о завершении пандемии.

Традиционно, такую молитву понтифик произносит на Рождество и Пасху. Однако на этот раз он зачитал ее из-за пандемии коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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