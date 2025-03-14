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Рютте заявил, что в НАТО больше не рассматривают вопрос о вступлении Украины

14 марта 2025 13:43
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Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу был снят с повестки дня. Об этом пишет РИА Новости.

Рютте заявил, что в НАТО больше не рассматривают вопрос о вступлении Украины-1

Фото: pinterest

Ранее Дональд Трамп заявил, что Киев не будет членом НАТО, а сам президент Владимир Путин назвал желание Украины вступить в блок угрозой для России и одной из целей проведения спецоперации.

# Международная политика # НАТО

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