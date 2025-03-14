Рютте заявил, что в НАТО больше не рассматривают вопрос о вступлении Украины

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу был снят с повестки дня. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Киев не будет членом НАТО, а сам президент Владимир Путин назвал желание Украины вступить в блок угрозой для России и одной из целей проведения спецоперации.