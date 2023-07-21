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Рядом с Афинами бушует лесной пожар – спасатели эвакуируют детей из летних лагерей

21 июля 2023 07:52
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Новости Греции. К западу от Афин продолжает бушевать лесной пожар. Местные власти призывают жителей покинуть свои дома. Также спасатели эвакуировали сотни детей из летних лагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом с Афинами бушует лесной пожар – спасатели эвакуируют детей из летних лагерей-1

Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. В ликвидации задействованы более 200 пожарных, которым помогают военные, 68 пожарных машин, 10 самолетов и шесть вертолетов. Также катера береговой охраны патрулируют побережье, чтобы в случае необходимости оказать помощь в эвакуации граждан.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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