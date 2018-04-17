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«Русской Мадонне» – 50! Александр Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию

17 апреля 2018 11:49
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Новости России. Её называют «русской Мадонной». А она опровергает это сравнение, аргументируя тем, что совершенно не похожа на американскую звезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Русской Мадонне» – 50! Александр Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию-1

Певица Валерия 17 апреля отмечает юбилей. Народной артистке России исполнилось 50 лет. Как призналась исполнительница, к своему возрасту она относится по-философски и считает, что 50 – это просто цифра в паспорте.

«Я люблю тебя больше жизни»: родные, коллеги и поклонники поздравляют Валерию с 50-летием

«Русской Мадонне» – 50! Александр Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию-4

Валерия входит в число наиболее популярных эстрадных исполнителей. Её концерты собирают аншлаги. Но кроме этого ее еще знают, как человека с большим сердцем. Часть гонораров Валерия отдает на благотворительность.

«Русской Мадонне» – 50! Александр Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию-7

С юбилеем народную артистку поздравил наш Президент. Александр Лукашенко отметил восхитительный голос и неповторимую манеру исполнения певицы и пожелал здоровья, счастья и благополучия.

# Юбилеи # Фотофакт

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