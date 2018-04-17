«Русской Мадонне» – 50! Александр Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию

Новости России. Её называют «русской Мадонной». А она опровергает это сравнение, аргументируя тем, что совершенно не похожа на американскую звезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Певица Валерия 17 апреля отмечает юбилей. Народной артистке России исполнилось 50 лет. Как призналась исполнительница, к своему возрасту она относится по-философски и считает, что 50 – это просто цифра в паспорте. «Я люблю тебя больше жизни»: родные, коллеги и поклонники поздравляют Валерию с 50-летием

Валерия входит в число наиболее популярных эстрадных исполнителей. Её концерты собирают аншлаги. Но кроме этого ее еще знают, как человека с большим сердцем. Часть гонораров Валерия отдает на благотворительность.