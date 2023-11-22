Руководство Боливии обратилось за международной помощью в тушении пожаров

Масштабные лесные пожары в Боливии вышли из-под контроля. По данным властей, сейчас горят несколько сотен тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре обнаружено около 130 тысяч новых очагов. Пожарные не в силах остановить наступление пламени. Синоптики обещают еще одну волну жары. Это заставило руководство страны обратиться за международной помощью. Накануне к борьбе с огнем присоединились 30 спасателей из Венесуэлы. Еще более 100 специалистов прибудут из Франции.