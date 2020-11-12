Розовый бриллиант из Якутии продан в Женеве за 26,6 млн долларов

Новости Швейцарии. Уникальный пурпурно-розовый бриллиант продан на торгах в Женеве более чем за 26 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три года назад этот камень массой почти в 27 карат был добыт на территории Якутии. После огранки его вес уменьшился вдвое. Ювелиры придали ему овальную форму. Бриллиант получил название «Призрак розы» в честь известного балета Михаила Фокина.