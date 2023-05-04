Рост в банкротств в Швеции достиг 15% за апрель

Только за последний месяц число банкротств увеличилось на 15 %. Высокие цены повлияли и на жизнь обычных людей, которым становится все труднее платить по счетам. По мнению экономистов, в скандинавской стране также наблюдается пугающая тенденция роста долгов населения. А повышение ставок по кредитам, обеднение домохозяйств и отмена налоговых послаблений работодателям привели к тому, что эта весна для многих станет, мягко говоря, прохладной.