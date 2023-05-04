Прямой эфир

Рост в банкротств в Швеции достиг 15% за апрель

04 мая 2023 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. В Швеции продолжается рост банкротств. Последним ударом для многих компаний стала инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рост в банкротств в Швеции достиг 15% за апрель-1

Только за последний месяц число банкротств увеличилось на 15 %. Высокие цены повлияли и на жизнь обычных людей, которым становится все труднее платить по счетам. По мнению экономистов, в скандинавской стране также наблюдается пугающая тенденция роста долгов населения. А повышение ставок по кредитам, обеднение домохозяйств и отмена налоговых послаблений работодателям привели к тому, что эта весна для многих станет, мягко говоря, прохладной.  

# Кризис в ЕС # Новости Швеции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Белом доме заявили, что в США без работы могут остаться 8 млн человек
04 мая 2023 19:34

В Белом доме заявили, что в США без работы могут остаться 8 млн человек

ООН: на фоне конфликта Судан ждёт гуманитарная катастрофа
04 мая 2023 19:33

ООН: на фоне конфликта Судан ждёт гуманитарная катастрофа

В Китае заявили о причастности ЦРУ к цветным революциям и конфликтам по всему миру
04 мая 2023 19:32

В Китае заявили о причастности ЦРУ к цветным революциям и конфликтам по всему миру