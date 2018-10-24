Прямой эфир

Россиянин вёз через границу мёртвую жену под видом спящей

24 октября 2018 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Гражданин России хотел переместить тело жены через российско-украинскую границу, чтобы похоронить супругу на её родине.  

Как сообщает спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, инцидент произошёл на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Мужчина вёз тело жены, которое было пристёгнуто ремнями безопасности на заднем сиденье. На переднем сиденье ехал сын водителя, который является гражданином Украины.  

Сначала правоохранители подумали, что на заднем сиденье спит человек. Когда стало понятно, что это не так, водитель показал свидетельство о смерти супруги, которое датируется 22 октября.  

По словам нарушителей, они пытались переместить тело родственницы для его захоронения в Запорожской области.  

Проводятся следственные действия. 

# ЧП # Олег Слободян

Другие новости рубрики

Все новости
В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали фанаты ЦСКА. Что известно
24 октября 2018 07:15

В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали фанаты ЦСКА. Что известно

Древнейший неповреждённый корабль обнаружили на дне Чёрного моря у берегов Болгарии
23 октября 2018 14:21

Древнейший неповреждённый корабль обнаружили на дне Чёрного моря у берегов Болгарии

В Киеве автокран протаранил 21 автомобиль: есть пострадавшие
23 октября 2018 14:12

В Киеве автокран протаранил 21 автомобиль: есть пострадавшие