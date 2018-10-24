Россиянин вёз через границу мёртвую жену под видом спящей

Новости Украины. Гражданин России хотел переместить тело жены через российско-украинскую границу, чтобы похоронить супругу на её родине.

Как сообщает спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, инцидент произошёл на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Мужчина вёз тело жены, которое было пристёгнуто ремнями безопасности на заднем сиденье. На переднем сиденье ехал сын водителя, который является гражданином Украины.

Сначала правоохранители подумали, что на заднем сиденье спит человек. Когда стало понятно, что это не так, водитель показал свидетельство о смерти супруги, которое датируется 22 октября.

По словам нарушителей, они пытались переместить тело родственницы для его захоронения в Запорожской области.

Проводятся следственные действия.