Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов США по территории Ирака и Сирии

США нанесли серию ударов по территории Ирака и Сирии. В списке погибших свыше 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе мирные жители. Всего за полчаса своих целей достигли более 120 высокоточных боеприпасов.

В Вашингтоне заявили, что это ответная мера, после нападения на американских солдат в Иордании. Якобы военные били по объектам, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. Официальный Дамаск назвал атаку «неприкрытой воздушной агрессией». На фоне случившегося Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Ожидается, что оно состоится во вторник, 6 февраля. Генсек Организации уже выразил обеспокоенность растущим риском дальнейшей эскалации конфликта и призвал снизить напряженность.