В Миссури горит химический завод. Есть опасность взрыва

Новости США. Массовая эвакуация объявлена в американском штате Миссури. В городе Сент-Луис на химическом предприятии вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромные клубы черного дыма видны на расстоянии нескольких километров. Очевидцы сообщают о мощных хлопках.

Дело в том, что на территории завода находятся бочки с химикатами, взрыв которых может привести к серьезным последствиям. В воздухе ощущается едкий запах.