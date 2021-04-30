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В Миссури горит химический завод. Есть опасность взрыва

30 апреля 2021 09:50
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Новости США. Массовая эвакуация объявлена в американском штате Миссури. В городе Сент-Луис на химическом предприятии вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Миссури горит химический завод. Есть опасность взрыва-1

Огромные клубы черного дыма видны на расстоянии нескольких километров. Очевидцы сообщают о мощных хлопках.

В Миссури горит химический завод. Есть опасность взрыва-4

Дело в том, что на территории завода находятся бочки с химикатами, взрыв которых может привести к серьезным последствиям. В воздухе ощущается едкий запах.

В Миссури горит химический завод. Есть опасность взрыва-7

Свои дома уже покинули около трех тысяч жителей. Причины ЧП устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.

# Пожар # Фотофакт

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