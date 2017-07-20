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Конфликт Польши и Брюсселя набирает обороты: Варшава намерена обратиться в Суд ЕС

20 июля 2017 08:09
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Новости Польши. Отношения Варшавы и Брюсселя становятся все более напряженными. Польша намерена обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении республики санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт Польши и Брюсселя набирает обороты: Варшава намерена обратиться в Суд ЕС-1

Камнем преткновения стала судебная реформа в Польше. На минувшей неделе парламент страны принял законопроект, наделяющий депутатов и министра юстиции правом назначать судей. Причем сделать это можно будет даже без консультации с представителями судебной системы. Коллегия еврокомиссаров пришла к выводу, что судебная власть в Польше может оказаться под контролем политической. Варшаве это может грозить потерей права голоса в Совете ЕС.

# Фотофакт # Международная политика

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