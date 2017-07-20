Конфликт Польши и Брюсселя набирает обороты: Варшава намерена обратиться в Суд ЕС

Новости Польши. Отношения Варшавы и Брюсселя становятся все более напряженными. Польша намерена обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении республики санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камнем преткновения стала судебная реформа в Польше. На минувшей неделе парламент страны принял законопроект, наделяющий депутатов и министра юстиции правом назначать судей. Причем сделать это можно будет даже без консультации с представителями судебной системы. Коллегия еврокомиссаров пришла к выводу, что судебная власть в Польше может оказаться под контролем политической. Варшаве это может грозить потерей права голоса в Совете ЕС.